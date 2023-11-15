محافظة كفر الشيخ تطرح عددا من الفرص الاستثمارية على مساحة 57 ألف م2

أعلنت محافظة كفرالشيخ عن عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، على أن يتم التقدم لها رسميا عبر ادارة الاستثمار بالمحافظة مطلع الاسبوع المقبل.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال” فان تلك المشروعات تشمل إنشاء منطقة تجارية ومركز تجاري على أرض وحدة الرصف بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 5720 متر مربع.

كما تشمل تعلن محافظة كفرالشيخ عن فرصة استثمارية هائلة (فندق بجوار جامعة كفر الشيخ ومسار العائلة المقدسة) بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 2886 متر مربع.

وشملت المشروعات المطروحة على القطاع الخاص، عن وحدات مصيفية ومنشآت ترفيهية وتجارية بشاطئ الفنار بمدينة مصيف بلطيم على مساحة 5535 متر مربع.

كما شملت المشروعات إنشاء مبنى تجاري إداري بميدان التحرير بمدينة بيلا ” أحد مراكز كفر الشيخ ” وذلك على مساحة تصل الى 1153 متر مربع.

كما أشارت المصادر على إنشاء مول تجاري وإداري أمام مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة دسوق ” أحد مراكز كفر الشيخ ” ليتم إنشائه على مساحة تصل الى 1102 متر مربع.

وخلال أكتوبر الماضي عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الجديد 2023 / 2024، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، تفصيلياً بنود الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري ،وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة، موجها بجاهزية سيارات الكسح والنافوري، وغيرهم من المعدات، لمواجهة موسم الشتاء، والانتهاء من توريدات مهمات الكهرباء وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والتطوير والتجميل، وتدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة سواء الخاصة بالنظافة، أو رفع مياه الأمطار، والانتهاء من الأعمال الجارية بالكبارى.

وأشار المحافظ أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موجها بعقد اجتماعا بصفة أسبوعية للاطلاع على نسب التنفيذ وازالة المعوقات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.