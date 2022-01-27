محافظة كفر الشيخ تسترد 22 ألف متر مربع من أملاك الدولة

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد 22 ألف متر مربع من أملاك الدولة من المعتدين على أملاك الدولة بالبناء عليها والتعدي؛ وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 19.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالمحافظة وبالتعاون مع قوات أمن كفر الشيخ، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات؛ حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 19 قرار إزالة، منها 13 قرار إزالة تعدي بالبناء تابعة للهيئة العامة للطرق والري بمساحة 2200 متر مربع، وتم تسليم الأرض خالية من أي إشغالات إلى جهة الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

كما أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود رجال الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار منذ بدأ هطولها بداية موجة الطقس السيئة التي تعرضت لها المحافظة حتى اليوم الخميس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على استمرار العمل لكسح وشفط مياه الأمطار بشوارع مدينة كفر الشيخ، موجها اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال رفع المياه بقرى ومدن المحافظة على مدار اليوم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتواجد المستمر لحين انتهاء موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة، مع انتشار كافة المعدات في نقاط التمركز والتعامل الفوري في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار التي تجمعت بالشوارع والميادين ببعض المناطق، موجهاً بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين كما وجه غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف مع غرف العمليات الفرعية والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جميع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حرصا على حياتهم وحتى لا تتعرض مراكبهم للغرق، كما ناشد جموع المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة، كما يهيب السائقين بالالتزام بالحفاظ على مسافات أمان عند السير بالسيارات وتجنب السرعات العالية.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع حالة الطوارئ بمدن وقرى المحافظة، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية، متابعا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى عبر أجهزة اللاسلكي، لتوجيههم نحو المناطق التي تعرضت لأمطار غزيرة لرفع المياه.