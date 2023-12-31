محافظة كفرالشيخ تطرح إنشاء مبنى إداري وتجاري على القطاع الخاص

طرحت محافظة كفرالشيخ فرصة استثمارية على القطاع الخاص، عبارة عن أنشاء مبنى إداري تجاري.

وحسب منشور صادر عن محافظة كفرالشيخ، فان المبنى من المقرر أن يقام على أرض تابعة للمحافظة، أمام ساحة القوات المسلحة بمدينة كفرالشيخ، وعلى مساحة تصل الى 370 متر مربع.

واشارت المحافظة، إلى أنه يمكن التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة خلال الاسبوع الجاري.

وفي نفس السياق تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص المحال التجارية للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتى استهدفت المحال التجارية بعدد من شوارع مدينتي كفر الشيخ ودسوق لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينتى كفرالشيخ ودسوق لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً ان سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين واصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعدد في اطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

أكد الأستاذ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى ( القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة ” حياة كريمة “.

وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

أضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص ” محلات وإشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل “، وطلب توصيل مرافق” كهرباء مياه”، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة طبقاً للقانون 154 لسنة 2019.