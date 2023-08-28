محافظة قنا تطرح مشروع استغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة

طرجت محافظة قنا مشروع استغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلية الى أسمدة عضوية وانتاج الوقود الصلب البديل RDF .

وحسب كراسة الشروط فان المشروع يأتي وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط.

ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية يوم الخميس 14 سبتمبر المقبل، كما سيكون جلسة المزايدة يوم 27 سبتمبر المقبل.

وذكرت كراسة الشروط أن المصنع يقع بمنطقة هو بمركز نجع حمادي على مساحة 26.5 ألف متر مربع.

كما تصل طاقة المصنع بنحو 30 طن في الساعة بعدد 2 خط انتاح، حيث يقوم الخط الاول بطاقة تصميمية 10 طن في الساعة بينما يعمل الخط الثاني بطاقة تصميمية تصل الى 20 طن في الساعة، كما أن المصنع كامل الانشاءات والتجهيزات وصالح للتشغيل طبقا للمواصفات الفنية.

تشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.

كما تشمل انشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالاضافة الى عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلى سماد عضوي.

وأشارت محافظة قنا ضمن شروط المزايدة، أنه يتعين على مقدم الخدمة استلام المخلفات المقبولة المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات الزراعية واي مخلفات قابلة للتدوير وغير خطرة والواردة بواسطة سيارات المحافظة او بسيارات مقدمي الخدمات أو من المتعاقدين معهم فقط وتسجيل بيانات كل سيارة وشركة التجميع التابعة لها.

كما لا يجوز لمن يرسو عليه المزاد اجراء اي تعديل بالمصنع الا بعد الرجوع الى جهة الادارة والحصول على موافقة كتابية بهذا التعديل، كما لا يجوز له التعاقد مع مقاولين من الباطن لتأجير المصنع ، ولا ضمان المصنع لاي من البنوك او جهات مانحة أخرى.

كما اشترطت أن يقوم المستأجر للمصنع بالتأمين عل المصنع لدى احدى شركات التأمين، خاصة المعدات والمنشآت المدنية ومرافقة ضد اخطار الحريق والسرقة بقيمة المصنع، بالاضافة الى القيام باعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني وجميع المنشآت والمرافق للحفاظ عليها وحمايتها من التلف.

وذكرت المحافظة أن المشروع يأتي في إطار الخطة الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومن خلال مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، والتي تضمن تقسيم المحافظة الى عدة مناطق خدمة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية وتتميز كل منطقة بوجود البنية التحتية الخاصة بعمليات تجميع وترحيل والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية.

وتتكون منطقة الخدمة الأولى من مركز أبو تشت وفرشوط زنجع حمادي، والوقف، والتي يتواجد بها مصنع لتدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها الى سماد عضوي وإنتاج الوقود الصلبة البديل RDF بناحية منطقة الظهير الصحراوي بقرية هو – مركز نجع حمادي والمستهدف خلال الأعوام القادمة استقبال كامل كميات المخلفات الصلبة البلدية بمراكز منطقة الخدمة.

كما أنه بناء على توصيات ونتائج الخطة، فقد اتجهت محافظة قنا لطرح حق استغلال مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها الى سماد عضوي وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF لتشغيله واستقبال المخلفات البلدية من كافة مراكز منطقة الخدمة، لذلك اتجهت محافظة قنا لإتباع أسلوب التأجير بحق الاستغلال لتشغيل المصنع وذلك بطرح مزايدة بين الشركات الذين يعملون في هذا المجال لتأجير حق استغلال المصنع طبقاً للمواصفات المرفقة لكي يقوم من يرسوا عليه المزايدة بإدارة واستغلاله طبقاً للأصول البيئية السليمة لاستقبال المخلفات وفرزها.