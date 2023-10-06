محافظة قنا تطرح تنفيذ إنشاء سوق حضاري بمركز نجع حمادي

طرحت محافظة قنا عبر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي مناقصة بين شركات المقاولات لإقامة مشروع السوق الحضاري بنجع حمادي على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة تتخطي 40 مليون جنيه.

وقامت محافظة قنا خلال يونيو الماضي بطرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، مشروع الأعمال الاستشارية وتراخيص إنشاء السوق الجديد.

وحددت الوحدة الحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، جلسة فض المظاريف الفنية لشركات المقاولات المتقدمة للمشروع، وذلك يوم 26 أكتوبر الجاري.

واشترطت كراسة الشروط عدم التقدم بأكثر من عرض من شركات المقاولات، وفي حالة تنفيذ ذلك يعتبر كافة العروض المقدمة من هذا الشركة غير مؤهلة، كما لا توجد اي قيود على مشاركة اي استشاري ثانوي كخبير متخصص في أكثر من عرض لأكثر من استشاري رئيسي.

واشترطت المحافظة تقديم تأمين قدره نصف مليون جنيه، على ان يستكمل بواقع 5% من قيمة العقد، على ان يتم التنفيذ خلال مدة قدرها 175 يوما.

كما أشارت المحافظة، إلى أنه من المقرر ان يتم تمويل المشروع من مخصصات خطة الاستثمار السنوية للعام المالي 2023 – 2024 في محافظة قنا.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا مؤخرا، عن إنشاء سوق حضاري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل إلى 41 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري، موضحا أن انشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الاشغالات والأسواق العشوائية.

وأوضح الداودى، أن السوق يهدف إلى إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدن المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة وضع التصور والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وذلك بحضور عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والمهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ قنا، أنه وجه بسرعة بدء الإجراءات الخاصة بالطرح، وإعداد الرسومات والتصميمات بما يتواكب مع الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها المحافظة، مؤخرا وبما يُسهم في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن الوحدات التجارية مزودة بكافة الخدمات للبائعين.