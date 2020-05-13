محافظة قنا تبحث إقامة مصنع أعلاف على 40 فدانا بالشراكة

تستهدف محافظة قنا إقامة مصنع أعلاف بالمشاركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وإحدى شركات القطاع الخاص على مساحة 40 فدانا، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وإعادة استغلال مياه الصرف المعالج.

قال مصدر مطلع بالمحافظة، إن الفترة الزمنية للمشروع متوقع أن تكون فى حدود 10 أشهر على أقصى تقدير، خاصة أن جميع الإجراءات والتراخيص، ودراسات الجدوى تم إنهاؤها بشكل كامل، لكن أزمة فيروس كورونا تسببت فى التوقف عن ترويج المشروع حاليا.

وأضاف المصدر أنه بانتهاء الأزمة سيبدأ ترويج المصنع لعدد من المستثمرين الكبار، لتوفير التمويل اللازمة، والبدء الفعلى فى الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه بداية من يناير الماضي، قامت المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، بطرح الأراضى عبر البوابة الإلكترونية، لتسهيل الخدمات أمام الراغبين فى فتح مشروعات بأحجام مختلفة، سواء كانت صغيرة، أو متوسطة، أو كبرى.

ولفت إلى أن فترة إنهاء جميع تفاصيل إجراءات التخصيص منذ بدابة تقدم المستثمر بطلب الحصول على الأراضى حتى استلامها، أصبحت لا تستغرق أكثر من 30 يوما على أقصى تقدير، متابعًا أن البعض يرى أن الفترة الزمنية كبيرة، نظرًا لأنه يتم تجميع جميع الطلبات واعتمادها فى اجتماع مجلس المحافظة الشهري.

ويوجد بمحافظة قنا، 2 منطقة صناعية الأولى فى مدينة قفط، وتبلغ مساحتها 570 فدانا مقسمة إلى ثلاث مراحل، والثانية فى نجع حمادى، على مساحة 500 فدان، ومقام بها فى الوقت الحالى 14مصنعا، فى عدد من المجالات.