اقتصاد وأسواق

محافظة دمياط : إقامة 11 معرض أهلا رمضان في المحافظة يضم أماكن للحلوى بتخفيضات تصل إلى 30٪

وذلك لضبط الأسعار في السوق المحلية
محمد مجدي 10:55 م, الأثنين, 14 مارس 22 10:55 م, الأثنين, 14 مارس 22

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قالت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، إنه يتم المرور بشكل دوري ويومي على أسواق المحافظة، وذلك لضبط الأسعار في السوق المحلية، حيث تم ضبط مخابز تقوم ببيع خبز سياحي بسعر 1 جنيه، والوزن يترواح من 70 إلى 75 جراما بدلا من 90 جراما.

وأكدت عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أنه تم عمل 11 معرض أهلا رمضان في المحافظة مع وضع أماكن للحلوى في تلك المعارض بتخفيضات تصل إلى 30٪.

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وأوضحت محافظة دمياط أنه كذلك أبدى تجار الأسماك استعدادهم بعمل تخفيضات من 15 إلى 30٪، مع عدم وجود أي أزمات في كافة السلع التي يتم طرحها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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