محافظة جنوب سيناء تقرر توزيع لحوم وبونات سلع غذائية مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وجه خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بتوزيع بونات سلع غذائية ولحوم مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في بيان للمحافظة عقب الاجتماع الأسبوعي الدوري للمحافظة بالقيادات التنفيذية اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمدينة الطور.

وأكد ضرورة دمج البدو في المشروعات من خلال التنسيق بين المديريات والوزارات وإعداد الخطط الملائمة للتنفيذ وعرضها.



وأشاد بجهود القيادات التنفيذية وتفانيهم في العمل وذلك عقب استعراض أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة إيجابيات تجهيزات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال عمليات ذبح الأضاحي والبالغ عددها 30 عجلا وتوزيعها على الفئات المستحقة وتوزيع السلع الغذائية على جميع مدن المحافظة وتوزيع ملابس للأيتام بالإضافة إلى الفعاليات والاحتفالات المختلفة التي أظهرت المحافظة بالوجه المشرف واللائق.



وأكد المحافظ أهمية العمل الجاد والإبداع في بيئة العمل من اجل مزيد من الإنجازات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة وحفظ مقدراتها وزيادة مواردها .



وكلف المحافظ بضرورة توجيه خطابات شكر وتقدير لكل رجال الأعمال والجمعيات الأهلية، والجهات الداعمة للمشروعات الإنسانية بالمحافظة .