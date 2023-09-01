محافظة جنوب سيناء تطرح عددًا من الأراضي والمشروعات أمام القطاع الخاص

طرحت محافظة جنوب سيناء العديد من الأراضي والمشروعات أمام القطاع الخاص، ضمن خطة المحافظة للاستفادة من أصولها، خاصة في قطاع السياحة وانتظار السيارات والمركبات.

وحسب كراسات شروط تلك المزايدات، فقد شملت تلك الأراضي طرح مساحة شاطئية خلف فيلات أرض المزاد أرقام 21 و 22 و 23 و 24 بمنطقة كاتي بمدينة شرم الشيخ بمساحة تصل الى 1050 متر مربع.

كما طرحت المحافظة المساحة الشاطئية رقم 5 / 2 بمنطقة شرم المية بمدينة شرم الشيخ بمساحة 2050 للمتر المربع للترخيص بالانتفاع لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ورقم 4 بمنطقة شرم المية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 1441 للترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات غبر قابلة للتجديد أيضا.

ونصت كراسة الشروط على أن يتم الترخيص بالانتفاع بالارض لمدة تصل الى 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وتخضع العملية لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 692 لسنة 2019 ، على ان يتم عقد المزايدة يوم 25 سبتمبر الجاري.

واشترطت المحافظة على الشركات التي تشترك في تلك المزايدة أن تكون لديها أو تدير المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة أو كمبوند الاسكان السياحي والكائنة بمدينة شرم الشيخ والخاضعة لولاية المحافظة والغير منتفة بأي مساحة شاطئية مواجهة او غير مواجهة باي طريقة من طرق التعاقد المختلفة مع المدينة أو المحافظة، مع تسوية موقفها المالي بالمحافظة قبل الدخول في المزايدة وتقديم ما يفيد ذلك.

ويمنح من يرسى عليه المزاد مدة شهر واحد سماح اعتبارا من تاريخ التعاقد واستلام الارض وذلك لرفع كفاءة وتجهيز المساحة الشاطئية محل التزايد وتوصيل المرافق على نفقته ودون تحميل الجهة الادراية اية اعباء مالية.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بتركيب حمامات جاهزة ” فك وتركيب ” على سطح الارض بدون اي حفر وعمل وصلات الصرف على خزان جاهز يتم تركيبة في الارض تحت اشراف شركة هندسية متخصصة وبعد موافقة المدينة والجهات المعنية وخاصة البيئة والهيئة العامة لحماية الشواطئ لمنع التسريب بالسعة المطلوبة لاستعمال اسبوع كامل على الاقل.

ويتم زيادة مقابل الانتفاع بنحو 10% سنويا من قيمة التعاقد التراكمية شريطة التزام المتعاقد بالوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية خلال المواعيد المقررة واستمرار انطباق شروط الكفاءة المالية والملاءة المالية وحسن السمعة.

كما تم طرح عددا من المحلات بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ وبزيادة سنوية 10% من قيمته السنوية التراكمية اعتبارا من السنة الثانية وذلك طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وذلك لمدة انتفاع تصل الى 5 سنوات، على ان تعقد المزايدة يوم 24 سبتمبر الجاري.

وتصل تلك المحلات الى 17 محلا بالممشى السياحي، تتراوح مسحاتها من 16.2 متر مربع الى 25 مترا مربعا.

وعلى من يرسو عليه المزاد الالتزام بتجهيز المحل ومحتوياته بكل ما يلزم للتشغيل بكفاءة ومستوى يليق بالمستوى السياحي للمدينة دون المطالبة باي التزامات مالية من الوحدة المحلية.

كما طرحت المحافظة عددا من المساحات الخاصة بتخزين السيارات حيث تم طرح مساحة 1625 بمنطقة الضبة، وتستوعب 51 مركبة وسيارة، إضافة الى طرح 700 متر مربع بخليج نعمة أمام فندق روزيتا بعدد سيارات تصل الى 37، علاوة على طرح 565 متر مربع بسعة تصل الى 43 سيارة، إضافة إلى 375 مترا مربعا بسعة 26 سيارة، علاوة على طرح 2310 أمتار مربعة بسعة 85 سيارة واتوبيسا.

ويتم تحديد رسوم دخول تلك المساحات بواقع 10 جنيهات بالساعة الاولى ثم بعد ذلك 2 جنيه على كل ساعة تالية، بالنسبة للسيارات المرخصة جنوب سيناء، اما الغير مرخصة لمحافظة جنوب سيناء فتصل الى 15 جنيها للساعة الاولى و2 جنيه للساعات التالية، والأتوبيسات 30 جنيها عن الساعة الاولى ثم 5 جنيهات عن كل ساعة تالية، وبالنسبة للدراجات النارية والبخارية 15 جنيها على مدة الانتظار اليومية.

ومن المقرر عقد المزايدة يوم 24 سبتمبر الجاري، ولمدة انتفاع تصل الى 3 سنوات.

كما طرحت محافظة جنوب سيناء القطعة رقم 13 د بمنطقة الجراجات بمدينة شرم الشيخ في مزايدة عامة علنية كترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات لاستخدامها كجراج لسيارات الشركة والتي ستعقد مزادها يوم 24 سبتمبر أيضا، وتقع تلك القطعة على مساحة تصل الى 2000 متر تقريبا.

كما تم طرح ساحة انتظار السيارات بقطاع شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ في مزايدة عامة علنية كترخيص بالانتفاع لمدة 5 سنوات وذلك على مساحة تصل الى 29.5 ألف متر مربع وذلك بمدة حق انتفاع تصل الى 5 سنوات، على ان يتم زيادة المقابل السنوي 7% شريطة التزام المتعاقد بالوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية خلال المواعيد المقررة.

ويتم تحديد رسوم دخول تلك الساحة لتصل الى 10 جنيهات عن الساعة الاولى و2 جنيه للساعة التالية اذا كانت مرخصة جنوب سيناء، واذا كانت غير مرخصة لجنوب سيناء تكون بواقع 15 جنيها للساعة الاولى و 5 جنيهات عن كل ساعة تالية، وللاتوبيسات 30 جنيها عن الساعة الاولى ثم بعد ذلك 5 جنيهات عن كل ساعة تالية و 15 جنيها للدراجة النارية.

كما تم طرح عددا من الساحات الخاصة بانتظار السيارات بمدينة شرم الشيخ والتي تشمل مساحة 2255 مترا مربعا بخليج نعمة، و1950 مترا مربعا أمام الريفيرا، و700 متر خلف العمل الفني لفرس النهر، و5500 بحي الور أمام قرية شهد، وذلك لمدة استغلال 3 سنوات.

وذكرت كراسة الشروط أن مدينة شرم الشيخ هي احدي مدن محافظة جنوب سيناء التي اكتسبت شهرة كبيرة علي خريطة السياحية العالمية والمحلية .

وأكدت على أن شرم الشيخ هي مدينة السلام وقبلة سائحي البحر الأحمر حيث أدي موقع المدينة إلي وجود بيئة أكثر تميزا كانت هي العنصر الأساسي في الجذب السياحي, الأمر الذي يحتم علي جهة الإدارة بالمدينة بذل كل الجهد للارتقاء بكافة الخدمات وزيادة عناصر الجذب السياحي بالمنطقة حتى يتم وضعها علي خريطة السياحة العالمية وبما يليق بمكانة مدينة شرم الشيخ العالمية.