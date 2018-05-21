محافظة بورسعيد : توفير 66 وظيفة فنية للعمل بشركة بتروجيت

أمانى العزازى أعلنت محافظة بورسعيد، فى بيان لها، اليوم الاثنين، توفير 66 فرصة عمل للشباب بشركة بتروجيت العاملة في قطاع البترول، من أبناء بورسعيد من خريجي الدبلومات الفنية الصناعية.وأوضحت المحافظة بيانًا بعدد التخصصات المطلوبة للعمل بنظام اليومية وهي كالتالي: (29 كهربائي أج

أمانى العزازى





أعلنت محافظة بورسعيد، فى بيان لها، اليوم الاثنين، توفير 66 فرصة عمل للشباب بشركة بتروجيت العاملة في قطاع البترول، من أبناء بورسعيد من خريجي الدبلومات الفنية الصناعية.

وأوضحت المحافظة بيانًا بعدد التخصصات المطلوبة للعمل بنظام اليومية وهي كالتالي: (29 كهربائي أجهزة وتركيبات- 4 نجار مسلح- 11 عاملًا مساعدًا (برادًا)- 15 لحام كهرباء- 7 عامل شدات وسقالات).

يأتي توفير هذه الوظائف ضمن جهود مُضنية بذلتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان لتشغيل أبناء المحافظة بقطاع البترول من خلال الشركات القائمة على أرض غرب بورسعيد عقب لقاءات عديدة بمديريها، ونتج عن ذلك حصر التخصصات المطلوبة في الشركات والإعلان عنها، وعقب التقدم لها تم إجراء مقابلات مع ما يزيد على 215 شابًّا.

كان قد سبق أن تمّت الموافقة على 97 شابًّا للعمل بحقل ظهر ولم يتسلم منهم العمل إلا 31 شابًّا فقط، وتخلَّف الباقون عن تسلم عملهم، في ظل محاولات عديدة من الأجهزة التنفيذية للتواصل معهم وحث الشباب البورسعيدي على عدم ترك مثل هذه الفرص لتكون خطوة لتحقيق حلمهم بالوظيفة المناسبة.