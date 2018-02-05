محافظة بورسعيد تقرر إقامة 80 مصنعا للشباب

أمانى العزازىأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة ستقوم بتخصيص 6000 متر بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة لإقامة 80 مصنع للشباب علي غرار الـ58 مصنعا، لاسيما أن الدولة تعمل على توفير فرص العمل للشباب خاصة أن البلد في ذلك التوقيت تحتاج إلى جهد وعرق واجتهاد أبناءها ج

أمانى العزازى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة ستقوم بتخصيص 6000 متر بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة لإقامة 80 مصنع للشباب علي غرار الـ58 مصنعا، لاسيما أن الدولة تعمل على توفير فرص العمل للشباب خاصة أن البلد في ذلك التوقيت تحتاج إلى جهد وعرق واجتهاد أبناءها

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمتة محافظة بورسعيد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بحضور الدكتورة نفين جامع الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة سعاد المصري وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب مهندس محمود محرز مدير عام فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأضاف أن هناك عدد من المصانع سوف تقوم المحافظة بإنشائها وكذلك مصانع أخرى سوف يقوم ببنائها جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن ما تحقق من مشروعات وأعمال بالمنطقة الصناعية لم تحدث من قبل وهو يدل على قدرة شباب بورسعيد علي العمل والانتاج

وأوضح المحافظ أن شباب المحافظة أثبتوا جدارتهم في مشروع الـ58 مصنعا التى قامت المحافظة ببنائهم، وحققوا نجاحا كبيرا بسرعة الانتاج وانتشار منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية وبجودة عالية

وأشار إلى أن تجربة الـ58 مصنعا شجعت المحافظة على التوسع في إقامة تلك النوعية من المصانع والتي شهدت إقبال كبير من أبناء المحافظة للحصول عليها.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير الي شباب الـ58 مصنعا على ماتحقق على أرض الواقع وهو شي يدعو للفخر بعد إشادة جميع الوزارة والهيئات التي قامت بزيارة المنطقة اعتباره نموذجا ناجحا يدعو للفخر.