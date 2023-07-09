محافظة بورسعيد تستضيف فعاليات المنتدى الثالث لشيوخ القضاء

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الثالث لشيوخ القضاء ببورسعيد، والذي أقيم بفندق ريستا ببورسعيد، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، واللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، وعدد من شيوخ ورجال القضاء المصري.

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته لاستضافة المحافظة لهذا الحدث الكبير، الذي يجتمع فيه شيوخ القضاة وشبابهم، إضافة لوزير العدل الأسبق ، مثمناً دور نادى القضاة ، مؤكدا على الدور المهم لرجال القضاء في بث الأمان والطمأنينة لدى المواطنين، فضلاً عن دورهم في مساعدة الجهازين التنفيذي والأمنى، مقدماً لجميع قضاة مصر تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحورى المهم في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر بوجه عام

وأشار أن انعقاد مثل هذا المنتدى على أرض بورسعيد ، يعد لحظة فارقة، بحضور هذه الكوكبة من رجال القضاء، تلك القامات القضائية الكبيرة التى أسهمت في الحفاظ على كيان الوطن خلال الأحداث الحاسمة التى مرت بها الدولة المصرية.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصرنا لا تزال بخير، ما دامت تمتلك هذه القامات القضائية ذات الخبرات الممتدة، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعد معجزة حقيقية أبهرت العالم كله، كما أعرب عن أمله أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكلل هذا الجهد بمزيد من النجاح، متمنياً للجميع قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، لافتاً إلى استعداد المحافظة لتوفير كافة الدعم للمنتدى لحين انتهاء جميع فعالياته.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد إستقبل، اليوم ، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس محكمة بورسعيد.المشتسار هشام عبد المجيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القضائية المصرية وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وناقش المحافظ مع رئيس نادي قضاة مصر، عددا من الموضوعات المثمرة ، حيث أشاد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية