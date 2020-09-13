محافظة بورسعيد تخطط لتنفيذ محطة صرف صناعى بمنطقة الرسوة

تخطط محافظة بورسعيد لإقامة محطة صرف صناعى ذات معالجة ثلاثية تتم إقامتها على مراحل ، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تساهم فى حل مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، وتتحمل جميع الضغوط الناتجة عن المشروعات الصناعية والتوسعات بالمنطقة الصناعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبدء فى تطوير وإقامة محطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية وفقا للامكانيات المتاحة ، مؤكدا تقديم جميع الدعم الذى يساهم فى الارتقاء بمنظومة الصرف بجنوب بورسعيد لخدمة القطاع الصناعى بالجنوب بالتنسيق التام بين كل الجهات المختصة.

14 مليار جنيه استثمارات 301 مصنع بمنطقة الرسوة

وتضم المنطقة الصناعية بالرسوة 429 مصنعاً جنوب بورسعيد منها 301 مصنع بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه وبحجم عمالة يتخطى الـ 22 ألفا، إلى جانب ٩٨ مصنعا تحت الإنشاء.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المشروعات الصناعية الكبرى التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، تتضمن 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهاً إلى أن من بين تلك المصانع، مصنع بيراميدز للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية، ومصنع انتاج لمبات الليد واواني الطهي، بالاضافة إلى الكيانات العملاقة الأخري مثل الضفائر وكابسي.

ومن جانبه أوضح المحافظ الموقف التنفيذي بالمشروعات المتوسطة، وتتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلى 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل يبلغ 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل.

وقال إن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعا، الذى يقام على 13800 م2، وبتكلفة 26 مليون جنيه، ويشمل أنشطة الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، هذا إلى جانب مشروع 54 مصنعا، الذى يقام على مساحة 181 ألف م2، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل مصانعه فى القطاعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروعات الصناعية العملاقة التى تمت ببورسعيد ساهمت فى جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية فى مصر، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة ، وتوفير فرص العمل والتدريب لطلاب التعليم الفنى خلال الدراسة ،مشيرا إلى توفير الدعم للمستثمر الجاد والشباب الجاد بما يساهم فى الارتقاء بالصناعة ودعم المنتج المحلى ورفع اسم مصر عاليا.

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وكان محافظ بورسعيد قد عقد ، اليوم الأحد ، اجتماعا ، لمناقشة عدد من المقترحات حول الارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وللقضاء على أى مشكلات تواجه المشروعات الصناعية.

بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وممثلى هيئة التنمية الصناعية ، و عدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن المشروع.

واستمع اللواء عادل الغضبان ، لعدد من المقترحات والتصورات حول الموقف الحالى لمحطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعيى جنوب بورسعيد ، والإمكانات المتاحة للتطوير ورفع الكفاءة ، وتم استعراض آخر التطورات بشأن محطات الصرف الصحى بمناطق c9 و c7.