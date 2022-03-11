محافظة بورسعيد تتسلم 3 جرارات من البنك الزراعي لخدمة أهالي سهل الطينة

تتسلم محافظة بورسعيد غدا السبت 3 جرارات زراعية مهداة من البنك الزراعي المصري بهدف خدمة المجتمع الزراعى والمزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك بحضور محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة البنك وأهالي المنطقة.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد افتتح قبل أيام فرع البنك الزراعي بعد تطويره.

ونجح الغضبان فى الحصول على موافقة المصرفي علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك علي إقامة بنك زراعي بمنطقة سهل الطينة لخدمة المزارعين والتيسير على المتعاملين معهم فى مختلف المعاملات المالية بجانب الخدمات المالية التى يقدمها البنك لأبناء المنطقة فى إطار خطة تطوير المؤسسات البنكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات المختلفة، ودور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا،

ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة .

وتفقد المحافظ ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. أقسام الفرع واستمعا إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء .

ويعمل البنك الزراعي المصري بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب كافه العملاء في الريف والحضر كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للاكتفاء الذاتي من الغذاء .