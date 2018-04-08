محافظة بورسعيد: الشواطئ والمتنزهات جاهزة لشم النسيم

بورسعيد- أمانى العزازيقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة، جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم.وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من نظافة الحدائق ورفع كفاءتها، وافتتاح حديقتين جديدتين بعد تطويرهما، وهما "الأمل والمنطقة السابعة" بحي المناخ،

بورسعيد- أمانى العزازي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة، جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من نظافة الحدائق ورفع كفاءتها، وافتتاح حديقتين جديدتين بعد تطويرهما، وهما “الأمل والمنطقة السابعة” بحي المناخ، كما تم رفع كفاءة الشاطئ ونظافته، وتوزيع المنقذين وسيارات الإسعاف بنقاط متفرقة بطول الشاطئ.

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه مسؤولي مشروع النقل الداخلي بمراعاة انتظام حركة الأتوبيسات، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة الزائرين، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جولاته وغرفة العمليات التي يترأسها.

