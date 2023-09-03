محافظة المنوفية تطرح 540 مترا مربعا لإقامة مول تجاري

طرحت محافظة المنوفية عملية استغلال قطعة أرض مبنى موقف عبود – تلا القديم بمدينة تلا بمساحة تصل إلى 540 مترا مربعا، وذلك لمدة تصل إلى 25 عاما، وذلك بهدف إقامة مول تجاري إداري عن طريق مزايدة بالمظاريف المغلقة.

وحسب كراسة الشروط فإن المشروع يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك بتأمين ابتدائي يصل إلى 100 ألف جنيه.

وأشارت محافظة المنوفية إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة لزيادة موارد المحافظة، خاصة أن قطع الاراضي الغير مستغلة بنظام الترخيص بحق الاستغلال بمقابل قيمة ثابتة يحددها المتقدم.

وحسب كراسة الشروط فإن الأرض تقع بشارع الحرية الرئيسي بمدينة تلا بعرض لا يقل عن 12 متر مقام عليه مبنى دور ارضي بكامل المساحة والمباني قديمة وتحتاج الى تأهيل وتقع بارض متميزة حيث يقع الموقع على طريق الحرية الرئيسي في منطقة تجارية حيوية.

كما اشترطت كراسة الشروط أن يتم إنشاء المشروع خلال عام من تاريخ التعاقد أو تسليم الموقع خالي من العوائق، كما أن مدة استغلال المشروع تصل إلى 25 عاما، ويمكن أن يتم التجديد لمدة مماثلة وتتحمل فيها الشركة المشغلة للمشروع بكافة شروط الطرح نظير أن يكون لها الحق في الاستغلال بالمشروع بعدها تؤول ملكية العقارات جميعها للمحافظة.

واشترطت كراسة الشروط أن تقوم الشركة بتقديم لمحة مفصلة عن المشاريع الحالية التي تقوم بها الشركة، ويتضمن اسم المشروع ووصف المشروع والمستفيدين أو المستهدفين.

كما تقوم الشركة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة على أن تشتمل تلك الدراسة بصفة خاصة بتعريف واضح للمشروع والانشطة المرتبطة به من حيث اسمها ونوعها والمستفيدين منها، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين، والوضع الحالي قبل الانشاء والوضع الجديد الذي سوف يتم اتباعه بعد الإنشاء ووضع اجراءات التقييم، وكذا تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة للتنفيذ وطرق التمويل وتوزيع حصص العوائد المالية.

كما تقدم الشركة دراسة الجدوى التفصيلية وبها الدراسات البيئية والقانونية والفنية والهندسية والمالية للمشروع والتدفقات المالية واجمالها السنوي وتحديد فترة استرداد رأس المال والعائد المتوقع مع الوضع في الاعتبار معاملات الخصم السنوية.

ومن المقرر ان يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم 13 سبتمبر المقبل.

كما سيتم دفع مقابل الانتفاع شهريا على ان يكون زيادة هذا المعدل بنسبة 10% سنويا اعتبارا من السنة الثانية وحتى نهاية مدة العقد.