محافظة القاهرة: 85 مركز إطفاء و105 سيارات متطورة على مستوى الأحياء (جراف)

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، عن عدد مراكز الإطفاء والسيارات المخصصة لتغطية 38 حيا سكنيا تابعا للمحافظة إلى 85 مركز إطفاء متطور و105 سيارات بنهاية يونيو 2023.

وأضاف التقرير الذي وصل “المال”، أن تمتلك اقل نسبة من مراكز وسيارات الإطفاء بعدد 10 مراكز و 13 سيارة متطورة لتغطية مدن القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر، إذ تعمل المحافظة على رفع تلك المراكز خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المشتركة.

وذكر التقرير أن أحياء المنطقة الجنوبية استحوذت على الحصة الأكبر من مراكز الإطفاء، لتسجل 24 مركز إطفاء يضم 18 سيارة متطورة لتغطية 12 حيا سكنيا، فيما حصلت أحياء المنطقة الشرقية على 22 مركزا و 29 سيارة.

مراكز إطفاء المنطقة الغربية

وتابع التقرير أن المنطقة الغربية تمتلك 16 مركزا متطورا و25 سيارة، والمنطقة الشمالية تضم 13 مركز إطفاء متطورا و20 سيارة متطورة لتغطية 8 أحياء سكنية، فيما لا توجد مناطق محرومة من خدمات الإطفاء بالمحافظة مع تنفيذ مخطط التطوير.

الخطة الاستثمارية فى القاهرة

وكشف تقرير خطة المواطن الاستثمارية عن تخصيص 102.6 مليار جنيه للخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة زيادة 25.3% عن خطة عام 2021/ 2022.

وذكر التقرير، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدَفة بمحافظة القاهرة، في خطة عام 22/ 2023، يشمل توجيه استثمارات بقيمة 44.3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%.

يليه قطاع الإسكان بقيمة 20.6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5.6 مليار جنيه بنسبة 6%، ثم التنمية المحلية 4.5 مليار جنيه بنسبة 4%.

كما حصل قطاع الصحة على استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان في محافظة القاهرة، في خطة 2022/ 2023، والتي تتمثل في توجيه نحو 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686.5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا.



وفي قطاع التنمية المحلية يبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا، ويتمثل أهم المستهدفات التنموية بهذا القطاع في توجيه 1.5 مليار جنيه؛ لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه؛ لتدعيم شبكات الكهرباء.