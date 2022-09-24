محافظة القاهرة: ما يتم في الحديقة الدولية تطوير يشمل إقامة محال طعام (فيديو)

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المحافظة تؤكد لن ولم يتم إزالة أي أشجار داخل الحديقة الدولية ، وما يتم رفع كفاءة وتطوير وصيانة وأعمال تجديد.

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية لمذاع على قناة صدى البلد، أن الحديقة على مساحة 55 فدانا بعدد 4 أركان بمساحة 3500 متر، يتم العمل على رفع كفاءتهم لتنمية موارد الحديقة.

وأوضح عوض، أن التنمية المستهدفة في كل ركن من أركان الحديقة وسيتم عمل لاند سكيب، ولن يتم إزالة أي ركن، وما يتم هو صيانة للحديقة، من خلال تجديد البنية التحتية.

وأشار إلي أنه سيتم إقامة مباني سابقة التجهيز وهي مباني خفيفة وليست مباني خرسانية، وسيتم عمل محلات طعام في الأركان الأربعة، خلال شهر من الآن داخل الحديقة الدولية.

وأكد عوض، أن سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية في مدينة نصر تبلغ 10 جنيهات ولن تزيد بعد أعمال التطوير، قائلاً: لم يتم المساس بالطبقة العادية وليس لها علاقة بالأركان الأربعة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجمعة أنه بالتواصل مع محافظة القاهرة، أكدت أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

وأوضحت المحافظة أن الحديقة ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول.