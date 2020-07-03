محافظة القاهرة : شن حملات تفتيشية ومصادرة شيش وغلق المقاهي المخالفة (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة بالمرور الدوري على المقاهي والكافيهات للتاكد من مدي الالتزام بتنفيذ التعليمات والعمل بطاقة 25 % ومنع تطبيق الشيشة ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء بالمرور الدورى صباحًا ومساءً لمتابعة سير عمل المطاعم والمقاهي.

وذكرت محافظة القاهرة فى بيان اليوم، قيام احياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ،وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع كافيه 10 شارع الربيع و2 كافية بالعقار رقم 12 برابعة الاستثمارى بالمنطقة الأولى وكافية فى 35 شارع عرابى بالزيتون وعدة مقاهى مخالفة بالأزبكيةووسط القاهرة ومقهى بشارع بورسعيد .

كما قام حى المعادى بإزالة مخالفات ومصادرة شيش واشغالات مقاهى وإيداعها مخازن الحى مع إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد المخالفين .

وقام حى وسط القاهرة بغلق وتشميع جيم مخالف للاجراءات الاحترازية بشارع حسن خليل من طومان باى .