محافظة القاهرة توصى بزيادة مكاتب البريد بالمدن الجديدة لخدمة المواطنين

أوصت محافظة القاهرة فى دراسة حديثة أطلعت عليها «المال»، بزيادة عدد مكاتب البريد بالمدن الجديدة لخدمة المواطنين وتوفير خدمات بريدية جيدة، إذ يوجد بالمدن الجديدة مكاتب تمثل %4 من إجمالى عدد مكاتب البريد بنطاق محافظة القاهرة البالغة 253 مكتب بريد بالعاصمة.

وأضاف التقرير أن المدن الجديدة بها 14 مكتب بريد فقط منهم مكتبين بالانابة موزعة على القاهرة الجديدة بمعدل 9 مكاتب، ومدينة الشروق 2 مكتب بريد ومدينة بدر 2 مكتب بريد، الأمر الذى يتطلب قيام هيئة البريد بالتوسع فى إنشاء مكاتب جديدة تتوافق مع عدد سكان تلك المدن الجديدة.

وذكر التقرير ان محافظة القاهرة بها 38 حى سكنى موزع على 4 مناطق رئيسية، تستحوذ المنطقة الجنوبية على أكبر عدد من مكاتب البريد بنسبة 31 % ، فيما تسجل المنطقة الشرقية 28 %، يليها المنطقة الغربية %19، ثم المنطقة الشمالية %18، والمدن الجديدة %4 من إجمالى 253 مكتب بريد داخل أحياء ومدن القاهرة لخدمة ما يقرب من 10 ملايين مواطن عدد سكان العاصمة.

يشار إلى أن محافظة القاهرة وهيئة البريد وقعتا بروتوكول تعاون بينهم فى أبريل الماضى، بهدف تسهيل صرف التعويضات المالية للمواطنين شاغلى العقارات المزالة فى المناطق، التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى من خلال مكاتب البريد بكامل قيمتها دون خصم أى استقطاعات.

ووفقا للدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد فى تصريحات سابقة بلغ حجم أموال المودعين لدى هيئة البريد حتى مارس الماضى نحو 210 مليارات جنيه تخص 23 مليون عميل ، موضحا أنه رغم خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالهيئة خلال نوفمبر 2020 لتصبح %7.75 بدلا من %8.5 فإن سعر العائد الممنوح للعملاء لا يزال الأعلى مقارنة مع المنتجات المصرفية الشبيهة بالسوق المحلية.

وارتفع عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى 4009 حتى يوليو- سبتمبر 2020 مقارنة مع 3986 مكتبا فى أبريل – يونيو 2020 ونحو 3981 فى يوليو- سبتمبر 2019 ، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.