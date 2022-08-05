محافظة القاهرة تنفي توقف مشروع كايرو بايك وتؤكد إطلاقه خلال شهر

نفت محافظة القاهرة في بيان قبل قليل، ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية والقنوات والسوشيال ميديا من تصريحات غير صحيحة بشأن توقف مشروع كايرو بايك.

وأكدت محافظة القاهرة، أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة، إذ إن مشروع كايرو بايك جارٍ تنفيذه طبقًا لما هو مخطط له بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية، وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وما زالت الشركة المنفذة لمشروع كايرو بايك فى مرحلة التجهيز والتجريب، وسيتم فى خلال شهر إطلاق الافتتاح.

«كايرو بايك» ينطلق خلال شهر

كما يرجى العلم بأن مروجي تلك الأخبار الكاذبة ليس لهما أى علاقة بمشروع كايرو بايك، ولا يحق لهما الإدلاء بأى تصريحات حول المشروع، وأن محافظة القاهرة هى صاحبة الحق الوحيد فى الإدلاء بأى تصريحات تخص الأمر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.