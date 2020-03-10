محافظة القاهرة تلغي ملتقى التوظيف الثاني لمنع التجمعات ومواجهة «كورونا»

قرر مجلس الوزراء تاجيل كافة الاحداث والفعاليات لمنع تجمع المواطنين ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إلغاء ملتقي التوظيف المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الحالي فى إحدى حدائق القاهرة لمنع التجمعات وتجنب العدوى بفيروس كورونا .

وأضاف محافظ القاهرة فى بيان اليوم، أن القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن حشود كبيرة من المواطنين للحد من تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن محافظ القاهرة افتتح ملتقى التوظيف الأول فى فبراير الماضي والذي تنظمه المحافظة تحت عنوان “استثمار الشباب” بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف، ومعرض يضم 41 مشروعا منتجا مقام بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم.

وكان قد قال المحافظ فى وقت سابق، إن هذا الملتقى يأتي في إطار أهتمام رئيس الجمهورية بالشباب، ولخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في كافة القطاعات.