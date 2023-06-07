محافظة القاهرة تكلف مشغلا جديدا لإعادة إحياء مشروع «كايرو بايك» للدراجات

كلفت محافظة القاهرة مشغلًا جديدًا لمشروع الدراجات “كايرو بايك”، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية، وذلك بعد تعرض المشروع لأداء سلبي أدّى إلى تعطله عن العمل.

وأضافت المحافظة، فى بيان، اليوم، أنه تم عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية، وبأحدث المواصفات لإعادة إحياء المشروع مرة أخرى.

وذكرت المحافظة أن المشغل القديم تبيَّن أنه لم يلتزم بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي، لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة، فقد قامت محافظة القاهرة بتكليف مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع.

وتتطلع محافظة القاهرة، خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام، وصولًا لتوفير عدد (500) دراجة، و(45) محطة، لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.