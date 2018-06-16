محافظة القاهرة تقر الزيادات الجديدة فى أسعار النقل العام

متابعات اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، حيث وصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 30 كم فأقل إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطا. وبلغت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 31 كم وحتى 40 كم، 4 جني

متابعات

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، حيث وصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 30 كم فأقل إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطا.

وبلغت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 31 كم وحتى 40 كم، 4 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 44 خطا، وتعريفة الأتوبيسات التى تسير 41 كم وحتى 60 كم إلى خمسة جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 27 خطا.



وكانت محافظة القاهرة قد انتهت من إقرار التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسى الأبيض، وأتوبيسات النقل العام، وتراوحت نسبة الزيادة من 15 إلى 20%، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء.