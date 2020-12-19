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محافظة القاهرة تفتتح 26 ملعبًا خماسيًّا بأحياء العاصمة بعد التطوير

وتصدّر حي شرق مدينة نصر بعدد 4 ملاعب
عصام عميرة 7:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20 7:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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كشف تقرير حديث صادر عن محافظة القاهرة، أن مديرية الشباب والرياضة بالعاصمة انتهت مؤخرًا من افتتاح 26 ملعبًا خماسيًّا بعد التطوير والإنشاءات الجديدة، ضمن مخطط الدولة لجذب الشباب لممارسة الرياضة.

وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه “المال”، أن عدد الملاعب الخماسية في القاهرة بعد التطوير ارتفع إلى 26 ملعبًا، داخل العاصمة، وحصل حي شرق مدينة نصر على الحصة الكبرى في الملاعب بعدد 4 ملاعب، يليه أحياء النزهة ووسط والخليفة.

وتابع أن أقل نسبة من الملاعب توجد بأحياء “مصر الجديدة- عين شمس- المرج- غرب- الأزبكية- باب الشعرية- البساتين”.

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وذكر أن متوسط نصيب الفرد من الهيئات الشبابية من السكان بلغ 48.8 ألف مواطن على مستوى المحافظة، كما يستحوذ حي منشأة ناصر على أكبر متوسط من نصيب الهيئات الشبابية، بعدد 26.8 ألف مواطن.

فيما بلغ نصيب الهيئات الشبابية من السكان بحي عين شمس 21 ألف مواطن، فيما يوجد أقل نصيب للهيئات الشبابية من السكان بحي غرب القاهرة بنصيب 2.2 ألف مواطن.

قوافل وزارة الشباب الطبية بالقرى الأشد احتياجًا تصل محافظة القاهرة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات)، بالتعاون مع الجامعات المصرية قافلة طبية بالقرى الأشد احتياجًا بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع جامعة حلوان، وذلك بمنطقة الإسكان الشعبي بصلاح سالم، في إطار تنفيذ عدد (30) قافلة طيبة بالقرى الأشد احتياجًا.

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ويهدف تنفيذ القوافل الطبية إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، وإكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي .

يقدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان في التخصصات الطبية الآتية (باطنة/ عظام/ أنف وأذن/ نساء و توليد/ أطفال) وتوزيع العلاج على المرضى بالمجان.

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وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها حتى الآن (350) مريضًا، ويتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء الأشعة/ والتحاليل/ وإجراء العمليات الجراحية.

وتشتمل القافلة الطبية على محاضرات توعية عن الوقاية من فيروس كورنا، وبعض الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري.

الجدير بالذكر أن انطلاق تنفيذ القوافل الطبية جاء بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا، وقد تم هذا العام، إضافة إلى تنفيذ منشورات دعائية خاصة بجائحة كورونا توزع خلال تنفيذ القافلة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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