محافظة القاهرة تطرح مناقصة لتطوير أعمال الإنارة بحي مصر الجديدة الأسبوع المقبل

تستعد محافظة القاهرة لطرح مناقصة خاصة بمشروع الإنارة العامة بحي مصر الجديدة وتطويره، وذلك فى 12 سبتمبر المقبل أمام الشركات المتخصصة من القطاع الخاص، لتولي أعمال “توريد وتركيب وخلع واستعدال وصيانة الأعمدة والجلوبات الخاصة بالإنارة بكافة أنواعها ومد ورفع الكابلات الأرضية والهوائية، وتطوير أعمال الإنارة من الاعمدة والكابلات والكشافات وجميع ما يلزم لأعمال الإنارة.

وذكرت المحافظة فى مستند، أن قيمة التأمين الابتدائي 60000 جنيه وفي حالة رسو العطاء يتم سداد 5% تأمين نهائي نقدًا أو بخطاب ضمان، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر حي مصر الجديدة.

وأوضحت أن العطاءات تقدم داخل مظروفين الأول فني والآخر مالي، على ان يرفق بالمظروف الفني، وما يفيد التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية)، أما المظروف المالي يحتوي على (أسعار البنود المطروحة فقط وتكتب الحروف باللغة العربية والاسعار تشمل كافة انواع الدمغات والضرائب بما فيها ضربية القيمة المضافة وإذا لم يتم الذكر والتوضيح تعتبر الاسعار شاملة كافة انواع الدمغات والضرائب بما فيها القيمة المضافة.

وتابعت أن المناقصة تخص حي مصر الجديدة، وتشمل تطوير اعمال الانارة من الاعمدة والكابلات والكشافات وجميع مايلزم من معدات لاعمال الانارة، والتنفيذ يتم خلال العام الماليى 2021-2022، من تاريخ استلام مواقع العمل وحسب المواصفات الفنية المطلوبة، كما يحقل للحي ان يتعامل مع بنود المقايسة حسب حاجة العمل.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى وقت سابق، إنه على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء ضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تشهد البلاد أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء القادم.

وشدد المحافظ على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة

وحث محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمراجعة الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة بالتنسيق مع الإنارة المركزية بهيئة النظافة وتغطيتها على الفور حرصًا على حياة المواطنين.