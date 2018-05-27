محافظة القاهرة: تسليم قصر خديجة هانم بحلوان إلى مكتبة الإسكندرية لتطويره

وكالات:أعلنت محافظة القاهرة، اليوم السبت، أن غدًا الأحد سيقام حفل تسليم قصر خديجة هانم بحلوان من محافظة القاهرة لمكتبة الإسكندرية لتحويله إلى متحف للأديان ومركز ثقافي بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى الفقي وعدد من السفراء وكبار الشخصيات العامة.وكانت محافظة القاهرة

وكالات:





أعلنت محافظة القاهرة، اليوم السبت، أن غدًا الأحد سيقام حفل تسليم قصر خديجة هانم بحلوان من محافظة القاهرة لمكتبة الإسكندرية لتحويله إلى متحف للأديان ومركز ثقافي بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى الفقي وعدد من السفراء وكبار الشخصيات العامة.

وكانت محافظة القاهرة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية في شهر ديسمبر الماضي بشأن استغلال قصر الأميرة خديجة بحلوان، كمركز حضاري وثقافي ومتحف للأديان، طبقًا للمعايير الدولية للمتاحف.

وكان المحافظ قد صرح، في وقت سابق، بأن القصر سيصبح مركزًا ثقافيًا للتنوير ومتحفًا، وهذا بدوره سيؤدي لتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، ويتواكب ذلك أيضًا مع المشروع الطموح لتطوير «كابريتاج حلوان الطبي».