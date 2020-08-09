محافظة القاهرة ترفع مساحة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة إلى 3.5 مليون متر (جراف)

نجحت محافظة القاهرة فى التوسع بالمساحات الخضراء التابعة لها بالحدائق العامة لتصل إلى 3.5 مليون متر، لتنقية الهواء والتى تعتبر متنفس طبيعي للسكان وموزعة على نطاق 38 حي سكني فى أربع مناطق تابعة للمحافظة، إذ تمتلك العاصمة 30 حديقة عامة.

وأضاف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، حصلت “المال” عليه، أن المنطقة الشرقية تستحوذ على النسبة الأكبر من المسطحات الخضراء العامة بنسبة 65 %، وذلك من اجمالى الحدائق العامة بمحافظة القاهرة.

وذكر التقرير أن المنطقة الجنوبية تصل نسبة المساحات الخضراء بالحدائق العامة الى 24 % ، فيما تعتبر المنطقة الغربية من أقل المناطق التى بها حدائق عامة وتصل إلى 4.5%، يليها المنطقة الشمالية بنسبة 6.5 % من إجمالى الحدائق العامة بالقاهرة.

وكانت تعتزم محافظة القاهرة طرح 249 فدانا فى 30 حديقة عامة للاستغلال فى مشاريع خدمية ، وفقاً لما أعلنه اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالعاصمة، فى وقت سابق لـ”المال”.

وقال سلطان لـ«المال»، مؤخرا، إن الطرح يأتى ضمن خطة لتعظيم العوائد من الأصول وزيادة الموارد، لافتا إلى أن عدد الزوار السنوى لحدائق العاصمة يتراوح بين 2 و3 ملايين شخص ، بعائد يصل إلى 30 مليون جنيه.

وكشف عن التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية لإعداد مخطط تطوير للحدائق المتخصصة؛ بهدف تشجيع السياحة الداخلية، على أن يتم البدء بالحديقة اليابانية فى حلوان التى تصل مساحتها إلى 8 أفدنة، وفى مرحلة لاحقة سيتم العمل بالحديقة الدولية، والجزيرة، والأندلس، والروضة.

3.5 مليون متر مساحات خضراء بالقاهرة

تطوير حديقة الأندلس بقيمة 30 مليون جنيه

وذكر «سلطان» أنه من المستهدف افتتاح حديقة الأندلس قريبا ، بعد تطويرها بتكلفة تتجاوز 30 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تسجيلها مؤخراً كأثر. حديقة الاندلس أثناء التطوير

وتتكون حديقة الأندلس الملاصقة لكوبرى قصر النيل وتصل حتى حى الزمالك من 3 أجزاء ، هى الجزيرة، والأندلس، والفرعونية، وتقع على مساحة 9 آلاف متر مربع ، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وكشف مصدر مسؤول بالمحافظة ، أن إدارة الاستثمار تسعى لتنمية مواردها وإعادة ضخها فى تطوير الأحياء التابعة.

وتصل الموازنة التخطيطية لـ”محافظة القاهرة” إلى نحو 637 مليون جنيه خلال العام المالى 2019 / 2020، مقارنة مع 540 مليونا فى العام المالى السابق، بحسب مصدر مسؤول بالمحافظة.