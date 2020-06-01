محافظة القاهرة تخصص 15469 للإبلاغ عن حالات كورونا

ووجه المحافظ بتحويل أي مسئول مقصر إلى المساءلة القانونية

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحافظين بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، وتفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر ذلك الخط الساخن، لاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها.

وقال رئيس الوزراء : “هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصيا”، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن الخط الساخن بكل محافظة سوف يشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، وسوف يساهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، والذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.