محافظة القاهرة تخصص أرض لإقامة سوق للبائعين الجائلين

ياسمين فواز: حصل النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة عين شمس، وعضو الهيئة العليا للحزب، على موافقة محافظة القاهرة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1380م، لإقامة عليها سويقات بشارع عبد الحليم محمود، تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين بشارعي أحمد عرابي و مصطفى حافظ، وذلك لحل الأز

ياسمين فواز:

حصل النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة عين شمس، وعضو الهيئة العليا للحزب، على موافقة محافظة القاهرة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1380م، لإقامة عليها سويقات بشارع عبد الحليم محمود، تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين بشارعي أحمد عرابي و مصطفى حافظ، وذلك لحل الأزمة المرورية و اضفاء شكل حضاري لشوارع الدائرة.

وقال الكومي، في تصريح له، الجمعة، إنه تقدم بطلب لتخصيص قطعة ارض لنقل هؤلاء البائعين، بناءً على شكاوي أهالي الدائرة من الفوضى التي يتسبب فيها البائعين، والتي تتسبب ايضًا في وجود أزمة مرورية تصيب عدد كبير من شوارع الدائرة بالشلل.