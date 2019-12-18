«محافظة القاهرة» تتسلم 30 أتوبيساً يعمل بالغاز يناير 2020

قال محافظ القاهرة ، خالد عبد العال، إنه من المقرر استلام 30 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعى قبل نهاية يناير المقبل، بعد توريد الدفعة الأولى من إجمالى 121 وحدة تعاقدت هيئة النقل العام عليها، لافتًا إلى أن تكلفة الواحد تصل إلى 3.650 مليون جنيه، وإجمالى الصفقة 441.6 مليون جنيه.

أضاف أنه من المخطط تحويل الأتوبيسات التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى خلال عامين على أقصى تقدير.

وزير التنمية المحلية: نتعاون مع الإنتاج الحربى لنشر منظومة الحافلات الكهربائية

وشهد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل الدفعة الثانية من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وعددها 20 أتوبيسًا بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه، من إجمالى 121 أتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام والتشغيل التجريبى لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى، استكمالا لخطة المحافظة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

ذكر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأتوبيس الكهربائى تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الامريكية بالتجمع لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التى يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

أكد أنه تم عمل عمرة جسيمة لـ500 أوتوبيس يعمل بالسولار من إجمالى 3000 حجم أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، بهدف تغطية محاور القاهرة لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة فوتون الصينية لتصنيع الأتوبيس بالكامل بمصر، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى.

لفت إلى أن خطة التطوير تأتى فى إطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام، وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام ما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة.

رئيس هيئة النقل العام: تركيب نظام تتبع إلكترونى فى 1000 مركبة خلال العام الجديد

ذكر رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الأتوبيس الكهربائى يسع إلى 70 راكبًا جلوساً ووقوفاً، وشحنه بجراج الهيئة ليلاً لمدة ساعتين، وهى المدة الكافية للسير لمسافة 200 كم، مشيرا إلى أن الأتوبيس يحتوى على تكييف، وجهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير، وكاميرات لتمكين السائق من متابعة حركة الركاب .

قال إنه تم تركيب نظام تتبع 1000 أوتوبيس من إجمالى حجم الأتوبيسات خلال 2019، لافتا إلى أنه من المستهدف التعاقد على تركيب نظام التتبع 1000 أخرين خلال العام المقبل.

يشار إلى أن الهدف من تطبيق نظام التتبع لتحديد مسارات المركبات، لتتمكن غرفة عمليات الهيئة من التعامل مع السائق، وتوجيهه إلى خط سير آخر حال حدوث طوارئ أو ما شابه ذلك.

أضاف أن الأتوبيسات الجديدة التى تدخل الخدمة تخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط، الخط الأول (1121) الذى يبدأ مساره من عبد المنعم رياض مروراً بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة .

أما الخط الثانى (1160) يربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مروراً بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة .

أشار إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجارى التوسع فى عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.