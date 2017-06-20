محافظة القاهرة تبيع أراضي مدينة السيارات لأحد المستثمرين

أحمد شوقيقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات وعضو الشعبة العامة لتجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن محافظة القاهرة أقدمت على بيع مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصَّصة لإقامة مشروع مدينة السيارات، لأحد المستثمرين، متجاهلة مطالب القطاع بسرعة إقامة المدينة لنقل المعارض إلي

أحمد شوقي

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات وعضو الشعبة العامة لتجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن محافظة القاهرة أقدمت على بيع مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصَّصة لإقامة مشروع مدينة السيارات، لأحد المستثمرين، متجاهلة مطالب القطاع بسرعة إقامة المدينة لنقل المعارض إليها.





وأوضح أن الأراضي التي كانت مخصَّصة للمشروع تُقدَّر بـ114 فدانًا شمال طريق القطامية العين السخنة، مضيفًا أن عدم إقامة المشروع يفاقم مشكلات المعارض، كما أنه لا يحل مشكلة التراخيص.

ولفت إلى أن رابطة التجار متمسكة بإقامة مشروع مدينة السيارات، وكذلك المضيّ قدمًا نحو إقامة مشروع للتجميع المحلي بإسهامات التجار؛ لتوفير الموارد الموجَّهة نحو الاستيراد.

وكان يفترض أن مشروع مدينة السيارات سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى نقل سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة إلى المدينة، على أن يتبع ذلك نقل معارض السيارات من مدينة نصر والأحياء السكنية، وأن يُنفَّذ المشروع من خلال شركة تقوم بإنشائه وإدارته مستفيدة بعوائده لمدة زمنية معينة، ثم تنتقل ملكيته بعد ذلك إلى محافظة القاهرة. وقد أبدت رابطة التجار، في وقت سابق، استعدادها لتمويل المشروع.

ولفت اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إلى أن إتمام المشروع يتطلب أيضًا توحيد جهة التعامل مع الجهات الحكومية والتنسيق معها بغرض تخصيص الأراضي الخاصة بمدينة السيارات.

وأوضح أن نجاح هذا المشروع يتطلب وجود خدمات أخرى مثل المطاعم والكازينوهات والحدائق والمنتزهات والسينما، بحيث لا يكون مقتصرًا على تجميع معارض السيارات في مكان واحد؛ لتصبح مدينة السيارات مركزًا متكاملًا للتسوق والتنزه، مما يضمن وصول العميل إليها.

ونوّه بأن شركات سيارات لجأت إلى إقامة معارضها في المدن الجديدة، وعلى جانبي الطريق الدائري، لكن الوصول لهذه الأماكن أصبح سهلًا، مضيفًا أن تحويل مدينة السيارات إلى مكان للتنزه والتسوق يجعلها محط أنظار العملاء، وحينها يمكن تجميع المعارض المنتشرة في أماكن مختلفة.

وأشار إلى أن مشروع مدينة السيارات لم يخطَّط له بشكل جيد، حيث تركزت مطالب التجار فقط على تخصيص مساحة من الأراضي لصالح المشروع دون تخطيط دقيق للخدمات المرافقة وفرص التسوق، مضيفًا أن المساحة التي تم الإعلان عن تخصيصها للمشروع كانت محدودة، كما أنها بعيدة عن العمران مما يخلق صعوبات في الانتقال إليها.

وتساءل سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، عما إذا كان أصحاب المعارض مستعدِّين لإغلاق معارضهم داخل مدينة نصر والأحياء السكنية، في حال حيازة معرض جديد بمدينة السيارات.

كان بعض التجار قد أبدوا تحفظهم على ترك معارضهم الحالية في مدينة نصر، مُبدين استعدادهم للانتقال إلى مدينة السيارات، شريطة الاحتفاظ بالمعارض الحالية لكن كمكاتب إدارية، على أن تُعرض السيارات بشكل رئيسي في معارض المدينة.

وأشار إلى أن بعض التجار يسعون من خلال مدينة السيارات للتوسع في إقامة المعارض وحيازة أكثر من معرض، ومن ثم فإن مدينة السيارات لن تحل مشكلة انتشار المعارض الصغيرة أسفل المنازل وفي الشوارع، منوهًا بضرورة إغلاق هذه المعارض بشكل تام، وتجميعها في مكان كبير يشمل كل المعارض والعلامات التجارية.