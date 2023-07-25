محافظة القاهرة تبدأ تشغيل مشروع الدراجات الهوائية قريبا

بدأت محافظة القاهرة أولى محطات كايرو بايك فى ميدان التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن 6 محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها فى إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة .

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات كايرو بايك وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.