محافظة القاهرة الأعلى في إيرادات الركوب بالأتوبيس العام بـ2.7 مليار جنيه (جراف)

كشف تقرير حكومي أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى- على مستوى الجمهورية- من حيث إيرادات الركوب العام خلال عام 2019- 2020، وذلك بإجمالي إيرادات بلغ 2.7 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن محافظة الإسكندرية جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 242.6 مليون جنيه، فيما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثالثة بقيمة 146.8 مليون جنيه، ثم تلتها محافظة القليوبية بقيمة 146.5 مليون جنيه.

وجاءت محافظة البحر الأحمر في المرتبة الخامسة بقيمة 71.3 مليون جنيه، ثم الغربية بقيمة 41.2 مليون جنيه، ثم البحيرة بقيمة 40.5 مليون جنيه، ثم الأقصر بقيمة 38 مليون جنيه، ثم المنوفية بقيمة 22.5 مليون جنيه، ثم المنيا بقيمة 21.9 مليون جنيه.

في سياق متصل، ذكر التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى- على مستوى الجمهورية- من حيث عدد الركاب بالأتوبيس العام خلال عام 2019- 2020، لافتًا إلى أن العدد بلغ 496376 راكبًا.

وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 194359 راكبًا، فيما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد ركاب يبلغ 173420، ثم تلتها محافظة القليوبية بعدد 18571 راكبًا.

وجاءت محافظة الغربية في المرتبة الخامسة بعدد 6503 ركاب، ثم الجيزة بعدد 6417 راكبًا، ثم الدقهلية بعدد 2333 راكبًا، ثم أسيوط بعدد 2261 راكبًا، ثم المنوفية بعدد 2022 راكبًا، ثم كفر الشيخ بعدد 1679 راكبًا.

عدد الخطوط بهيئات النقل العام للركاب

وعلى الصعيد نفسه قال التقرير إن عدد الخطوط بهيئات وشركات ومرافق النقل العام للركاب في محافظة القاهرة خلال عام 2019- 2020 بلغ 467 خطًّا، لافتًا إلى أن أطوال الخطوط وصل إلى 31898 كم.

وأوضح أن عدد الخطوط في محافظة الإسكندرية بلغ 151 خطًّا، مشيرًا إلى أن إجمالي الأطوال سجل 4910 كم.

وبالنسبة لعدد الخطوط داخل المدن (ما عدا القاهرة والإسكندرية)، أضاف أن الإجمالي بلغ 434 خطًّا، بإجمالي أطوال يصل إلى 54743 كم.

أما بخصوص خطوط خارج المدن، فذكر أنها تبلغ 561 خطًّا، بإجمالي أطوال يصل إلى 158391 كم.

ولفت التقرير إلى أن أعداد الركاب بهيئات وشركات ومرافق النقل العام في محافظة القاهرة خلال عام 2019- 2020 بلغت 1.3 مليار راكب، فيما سجلت الأعداد 224.6 مليون راكب في محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن أعداد الركاب داخل المدن (ما عدا القاهرة والإسكندرية) وصلت إلى 240.6 مليون راكب، في حين سجلت الأعداد 402 مليون راكب خارج المدن.