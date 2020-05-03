محافظة القاهرة: افتتاح شارع جسر السويس قبل نهاية مايو بتكلفة 48 مليون جنيه

تقترب مديرية الطرق بمحافظة القاهرة من إنهاء أعمال تطوير شارع جسر السويس بتكلفة تطوير 48 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة المحاور الرئيسية للشوارع وتحقيق السيولة المرورية لدخول وخروج المواطنين من العاصمة، بحسب مصدر مسؤول بالمحافظة.

وأضاف لـ”المال”، أنه من المتوقع افتتاح المشروع قبل نهاية شهر مايو الحالى من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 98% والتى تشمل توسعة الطريق وإعادة توزيع الإنارة وزراعة الجزيرة الوسطى.

وأضاف أنه تمت توسعة عرض شارع جسر السويس الذى يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير .

الموازنة التخطيطية للمحافظة

وتبلغ الموازنة التخطيطية لمحافظة القاهرة نحو 637 مليون جنيه خلال العام المالى 2019 / 2020 ، وذلك مقارنة بمبلغ 540 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأضاف المصدر أن برامج الخطة الاستثمارية تشمل قطاع رصف الطرق ، والكبارى ، بالإضافة إلى إجراءات تحسين البيئة، والإنارة ، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير احتياجات الأحياء والوحدات المحلية من مخصصات الموازنة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد تفقد أعمال تطوير شارع جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، والتشديد على رفع المخلفات بشكل مستمر.

كما زار محافظ القاهرة أمس، حملة النظافة المكبرة التى استهدفت شوارع ٦ أكتوبر وعزيز المصرى وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابى والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والردتش من الشوارع.