محافظة القاهرة: إطلاق مبادرة حلوان باللون الأخضر ضمن فاعليات مبادرة اتحضر للأخضر

في إطار المبادرة المجتمعية بمشاركة عدة هيئات ومؤسسات داعمة وشركاء للتنمية للارتقاء بالوضع البيئي وتحسين المناخ في ظل ارتفاع معدلات التلوث وما يمثله من خطر جسيم على الصحة العامة وما يسببه من الكوارث البيئية بسبب التغيرات المناخية .

شاركت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في فاعليات المؤتمر التأسيسي لانطلاق مبادرة حلوان باللون الاخضر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر لعودة حلوان لسابق عهدها الجميل للحفاظ على الى الموارد والثروات الطبيعية بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بقاعة مرصد حلوان بالمعهد القومى للبحوث الفلكية نيابة عن السيد اللواء محافظ القاهرة.

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال كلمتها ان الهدف من المبادرة هو تطوير وتجميل حلوان وضواحيها ضمن مبادرة اتحضر للأخضر لتشجير عدد من الميادين والشوارع ورفع كافة المخلفات و التراكمات مع زيادة المساحات الخضراء وتطويرالحدائق العامة وتدعيم كافة الانشطة التي تساهم في رفع الوعي البيئي بأحياء مدينة حلوان العريقة والتي عرفت قديما بأنها مركز للاستشفاء وموطن العلاج لكثير من الأمراض.

وأوضحت انه انطلاقا من التعاون المشترك بين جميع المؤسسات التنفيذية و التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي مبادرة حلوان باللون الاخضر لتتكاتف الجهود وتتشابك الأيادي تحقيقا لهذه المبادرة الفريدة إيمانا بأهمية البيئة وأملا في الحفاظ عليها خاصة في ظل السعي الدائم من الدولة المصرية للسير بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل الى الاقتصاد الأخضر.

وقدمت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية دعوة لمحبي حلوان ولجميع الهيئات والمؤسسات الداعمة للمبادرة لعقد مؤتمر بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لبحث الخطة العاجلة لتطوير وحل مشكلات حلوان والذي يتم التجهيز اليه حاليا لتقديم كافة المقترحات والآراء للبدء الفعلي واتخاذ اجراءات تنفيذية على ارض الواقع مع تحديد جدول زمني للبدء الفوري من خلال خطة عمل ممنهجة.

وبدء المؤتمر التأسيسي لانطلاق مبادرة حلوان باللون الاخضر بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الوطن وعرض فيلم تسجيلي عن مدينة حلوان ونشأتها ومعالمها السياحة مع عرض لأهم اعمال التطوير و الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بنطاق الحي ومنها اعمال تكثيف أعمال النظافة بكفر العلو و مشروع تطوير مخر السيل بالمعصرة و تطهير و تشجير محيط ترعة الرشاح ومشروع عيون حلوان واستغلالها اقتصاديا وكلمة الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ و مطلق مبادرة حلوان باللون الأخضر كما شمل اللقاء اهداء المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية درع التميز لمجهوداتها المبذولة في مجال تنمية المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر فعاليات إطلاق المبادرة عدد كبير من الشخصيات العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمواطنين وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى وذلك بمقر معهد البحوث الفلكية بمرصد حلوان.

الجدير بالذكر ان مبادرة حلوان باللون الاخضر ضمن فاعليات مبادرة اتحضر للاخضر والتي انطلقت منذ عام ٢٠١٩ لمواجهة التغيرات المناخية والتي تُعد واحدة من أهم المبادرات للحد من تداعيات تغيرات المناخ، وأول حملة لنشر الوعي البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وذلك تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية والمواكبة لانعقاد مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ١٩٧ دولة.