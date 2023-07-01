محافظة القاهرة يقرر غلق وتشميع محل الجزارة الذي استغل أحد أعمدة المونوريل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجاني مع شارع ذاكر حسين بالحي السابع لمخالفته القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ قانون محال الجزارة وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام.

وأفادت المحافظة اليوم في بيان، أن محل الجزارة قام بالتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزءًا من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحي حيث تم تحرير محضري إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.

وكانت محافظة القاهرة، قد أعلنت أنه بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدى على أحد أعمدة المونوريل، هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقامت الأجهزة المعنية بحى شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور فى حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها.