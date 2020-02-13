«محافظة الفيوم» تنتهى من أعمال بنية تحتية بتكلفة 365 مليون جنيه

تم استرداد 58 ألف متر من أراضى الدولة ضمن الموجة الـ15 لإزالة التعديات وكذلك إزالة التعديدات على الأراضى الزراعية

نفذت محافظة الفيوم أعمالاً بقيمة 365 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020، والتى تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات كهربائية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم إعداد خطة متكاملة للانتهاء من رصف جميع الشوارع التى بدأ العمل بها مع مراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، لتوفير السيولة المرورية وتأهيل البنية التحتية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر منها.

وأضاف لـ«المال» أنه تم تكليف رؤساء المدن لبدء إنهاء المشروعات والتكاليف المسندة لهم لرفع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية المدرجة لكل مركز على حدة، والتى تشمل مشروعات رصف الطرق وإنشاء كبارى ووضع حوائط خرسانية على الترع لحماية المواطنين وشراء مستلزمات كهربائية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وإنارة الطرق.

وتابع «الأنصاري» أن المحافظة تعمل حاليا على استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها وكذا تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة لتعظيم أصول المحافظة وإعادة استغلال محفظة الأراضى التابعة لها ضمن المخطط الاستثماري، لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المستويين الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين.

وأوضح أنه تم استرداد 58 ألف متر من أراضى الدولة ضمن الموجة الـ15 لإزالة التعديات وكذلك إزالة التعديدات على الأراضى الزراعية، مضيفا أن المحافظة تعكف على رفع درجات النظافة وإزالة الإشغالات وتفعيل معدلات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

يشار إلى أن محافظ الفيوم قد قال لـ«المال» فى وقت سابق إنه تم تدبير التمويلات المالية لإنشاء أكثر من كوبرى بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية، وإنشاء عدد من محطات الصرف الزراعى والصحى لتغيير ضخها فى بحيرة قارون لحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى رصف الطرق وصيانتها، وفقًا للمخطط السنوى لتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وذكر أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ العديد من البرامج لتنشيط السياحة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية فى نطاق المحافظة، ومنها بحيرة قارون وشلالات وادى الريان وجبل قطرانى ومحمية وادى حيتان والتى تعد مقصد للسائح الأجنبى والمحلي.