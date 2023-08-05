محافظة الغربية تطرح بيع 197 وحدة إدارية وسكنية خلال أغسطس الجاري

طرحت محافظة الغربية 36 وحدة ادارية بالبرج الادراي رقم ” أ ” مختلفة المساحات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستغلال أصولها، حيث كان قد تم طرح قرابة 300 وحدة بتلك الابراج منذ عام 2019.

كما طرحت المحافظة 161 وحدة سكنية بالابراج ب، ج ، د، ه، و ، والتي تعد مختلفة المساحات وذلك بأبراج عبدالمنعم رياض الاستثمارية بطنطا .

وحسب كراسة الشروط، فان عملية البيع تخضع لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر عقد جلسة المزايدة يوم يوم 21 أغسطس الجاري، وذلك بقاعة المجلس المحلي الشعبي بشارع المتحف بطنطا.

كان قد قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير والتوسعة والرصف بمدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الدوان تاون.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ أعمال رصف طريق ترعة الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 8 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق “القاهرة – الإسكندرية الزراعي”.

واختتمت الجولة بتفقد أرض المجزر القديم بالعجيزي وعمارات الإسكان الاستثماري “عبد المنعم رياض” بميدان المحطة والمكونة من ٦ أبراج “برج إداري، و٥ سكني.