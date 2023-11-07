محافظة الغربية تطرح بيع 149 وحدة إدارية وسكنية خلال نوفمبر الجاري

طرحت محافظة الغربية 149 وحدة ادارية وسكنية بأبراج عبدالمنعم رياض الاستثمارية، وذلك عبر الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة.

وأشارت المحافظة عبر منشور لها، أن تلك الوحدات تتوزع بين 33 وحدة سكنية بالبرج (د) ، وعدد 36 بالبرج (ه ) و33 وحدة بالبرج ( ه ) .

وأشارت المحافظة أن هذا الطرح يعد ضمن خطة المحافظة لاستغلال أصولها، حيث كان قد تم طرح قرابة 300 وحدة بتلك الابراج منذ عام 2019.

كما طرحت المحافظة 161 وحدة سكنية بالابراج ب، ج ، د، ه، و ، والتي تعد مختلفة المساحات وذلك بأبراج عبدالمنعم رياض الاستثمارية بطنطا.

كما طرحت محافظة الغربية، 19 وحدة إدارية مختلفة المساحات ببرج (أ) ، بالاضافة الى 28 وحدة سكنية بالابراج (ب ) بالأبراج، والتي من المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 22 نوفمبر الجاري.

وحسب كراسة الشروط، فان عملية البيع تخضع لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما يتم البيع لجميع الوحدات المعروضة في المزاد دون حصة في الأرض، كما يجوز الشراء لحساب الغير بالوكالة، كما يتم تحرير العقود الابتدائية والنهائية بمعرفة حي أول طنطا الجهة المالكة للوحدات ونقل الملكية للمشتري بعد سداد كامل الثمن على ان يتحمل المشتري كافة نفقات نقل الملكية.

كان قد قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير والتوسعة والرصف بمدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الدوان تاون.

واختتمت الجولة بتفقد أرض المجزر القديم بالعجيزي وعمارات الإسكان الاستثماري “عبد المنعم رياض” بميدان المحطة والمكونة من 6 أبراج “برج إداري، و5 سكني.