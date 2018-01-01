محافظة الغربية ترد على شائعات استيلاء مسؤولين على المال العام

متابعةنفت محافظة الغربية ما تم تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بإحالة مسئولين كبار من المحافظة للتحقيق.وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ) أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة ولا يمت بصلة للحقيقة، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة

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نفت محافظة الغربية ما تم تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بإحالة مسئولين كبار من المحافظة للتحقيق.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ) أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة ولا يمت بصلة للحقيقة، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم تداوله من شائعات مغرضة تنال من الشرفاء من المسئولين الذين يعملون جاهدين للمصلحة العامة.

وأكد البيان أن ما يتم صرفه من مستحقات للمواطنين العاملين بجهاز الدولة بالمحافظة والمديريات يتم طبقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك ويخضع لمتابعة جميع الأجهزة المالية والرقابية

وأثيرت أنباء غير مؤكدة وشائعات عن إحالة موظفين كبار بالمحافظة للتحقيق للإستيلاء على أموال المحافظة ، وهو ما نفته المحافظة جملة وتفصيلا