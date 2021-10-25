اقتصاد وأسواق

محافظة الشرقية: فرحة عارمة لأهالي بلبيس عقب استقبال الخبز الفينو بسعر 40 قرشا (صور)

الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان أعلن صباح الاثنين طرح ٢٠ ألف رغيف فينو بسعر ٤٠ قرش للرغيف الواحد في شكل كيس يضم ٥ أرغفة
المال - خاص 12:21 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 12:21 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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قال المكتب الإعلامي لمحافظة الشرقية أن أهالي مركز ومدينة بلبيس استقبلوا وسط فرحه عارمة السيارات المحمله بالعيش الفينو بسعر 40 قرشا.

وأوضح أن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان أعلن صباح الاثنين طرح ٢٠ ألف رغيف فينو بسعر ٤٠ قرش للرغيف الواحد في شكل كيس يضم ٥ أرغفة والمُقدم من مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة، لتوزيعه بمركز ومدينة بلبيس، كمرحلة أولي ليتم تعميميه علي باقي مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

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وأكد المحافظ أنه تم نفاذ أول سيارة محمله بالعيش الفينو وسط إقبال كبير من الاهالي عليها مشيرا الي تعاقب وصول السيارات الأخرى المحملة بالعيش الفينو تباعا لسد احتياجات الأهالي..


وأوضح المحافظ أنه تم تكليف مسؤلي مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالاشراف على عمليه نقل وتوزيع الخبز علي الأهالي لمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعار الخبز السياحي ( الفينو) ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

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وأبدى المواطنون رضاهم عن جودة وسعر رغيف الفينو المقدم لهم مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية على مبادرته الكريمه لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدوى الدخل.

  • : فرحة عارمة لأهالي بلبيس عقب استقبال الخبز الفينو بسعر 40 قرشا
  • : فرحة عارمة لأهالي بلبيس عقب استقبال الخبز الفينو بسعر 40 قرشا
  • : فرحة عارمة لأهالي بلبيس عقب استقبال الخبز الفينو بسعر 40 قرشا
  • : فرحة عارمة لأهالي بلبيس عقب استقبال الخبز الفينو بسعر 40 قرشا
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بقلم المال - خاص

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