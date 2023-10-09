محافظة الشرقية تطرح إنشاء منطقة ترفيهية في مزايدة عامة

طرحت محافظة الشرقية قطعة أرض مساحتها 15.6 ألف متر مربع، والتي تعد ملك للمحافظة بجوار كارفور لإنشاء مشروع إنشاء منطقة ترفيهية في مزايدة عامة.



ومن المقرر أن يم فتح جلسة 25 أكتوبر الجاري، وبتأمين ابتدائي قدره 85 ألف جنيه، على ان تنعقد جلسة مفوض الدولة بديوان عام المحافظة، على أن تتخذ كافة الإجراءات وفقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 692 لسنة 2019.



وأشارت المحافظة إلى أنها ترغب في أقامة منطقة ترفيهية تجارية من خلال طرحها تلك المزايدة بين الأفراد والشركات على تلك القطعة التي تقع بمدخل الزقازيق بناحية منطقة العصلوجي.



ومن المقرر حسب كراسة الشروط أن يتم إنشاء مبان مغلقة على مساحة تقترب من 20% ، ومساحات العاب أطفال ومساحات خضراء على مساحة 40% ، ومناطق العاب على مساحة 15%، ومسرح مكشوف على مساحة 15%، وجراج سيارات على مساحة 5%، وممرات وأماكن انتظار أمام المحلات على مساحة 5%.



كما على الشركات المتقدمة للمشروع أن تتقدم بمستندات تشمل الشكل القانوني للشركة والسجل التجاري، وبيانات الخبرات والمستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد.



وكذا التقدم بشهادة التسجيل لدى القيمة المضافة، والفاتورة الإلكترونية، والتأمين على العمالة إذا تطلبت العملية ذلك، وإقرار بالرسوم الهندسية الابتدائية للمشروع وتكلفة التنفيذ.



وتصل مدة الانتفاع قرابة 25 عاما تبدأ من تاريخ استلام الموقع خاليا من العوائق والموانع القانونية على أن تزاد القيمة بدأ من السنة الثانية بنسبة 10% من القيمة التراكمية للعقد.



ويحق للمحافظة السماح للراسي عليه المزايدة بجدولة مقابل الانتفاع عن السنة الأولى على أن يتم سداده على أقساط متساوية على ثلاثة سنوات تبدأ من السنة الثالثة (تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع) وفي حالة تأخره عن التنفيذ عن المدة المتفق عليها بالعقد يكون ملزما بسدادها دفعة واحدة دون الحاجة إلى إنذار أو الالتجاء للقضاء.



كما يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع والعوائق على ان يبادر الراسي عليه المزاد باستلام الموقع فور اخطاره برسو المزاد خلال ثلاثين يوما وفي حالة التأخر يتم فسخ العقد دون حاجة الى انذار أو تنبيه أو الالتجاء للقضاء.



كما يلتزم على الراسي عليه المزايدة أن يسدد 2% كمصاريف ادارية عن اجمالي قيمة حق الانتفاع عن مدة الانتفاع ثلاث سنوات بعد الزيادة وتسدد بالجلسة.



كما يلتزك الراسي عليه المزاد باستخراج التراخيص اللازمة حال اقامة اي منشآت الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك على ان يقوم باستخراج التراخيص والموافقات اللازمة بعد موافقة الجهة الادارية وسداد قيمة الرسوم اللازمة للترخيص على ان تيسر الجهة الادارية المالكة الاجراءات للحصول عليها.