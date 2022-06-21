محافظة السويس تطرح 8 فرص استثمارية أمام القطاع الخاص خلال يونيو الحالى

طرحت محافظة السويس عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة خلال شهر يونيو الحالى أمام المستثمرين والقطاع الخاص.

وأكد تقرير صادر من مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة السويس، حصلت «المال» على نسخة منه، أن الفرص المتاحة خلال الشهر الحالى بلغت 8 فرص استثمارية، بمساحات بلغت 1327 فدانًا و70 ألف متر.

وأوضح التقرير أن الفرص الاستثمارية المتاحة تتواجد بـ8 مواقع مختلفة، وتتنوع الفرص ما بين صناعات صغيرة ومناطق ترفيهية ومدن سكنية وسياحية وأخرى للمخلفات الخطرة، إذ يتواجد الموقع الأول داخل الحيز العمرانى بالطريق الدائرى المؤدى إلى منطقة «الأدبية»، بمساحة 740 فدانًا، وتوفر فرصة إنشاء منطقة استثمارية صناعية للصناعات الصغيرة.

وأضاف التقرير أن الموقع الثانى يقع داخل الحيز العمرانى بمساحة 64 ألف متر مربع لإنشاء سوق سمك حضارية، طبقًا لاشتراطات البناء التى تصل الى %60 بقيود ارتفاع تصل إلى 10 مترا، بينما الموقع الثالث داخل الحيز العمراني، ويطل على خليج السويس مباشرة، ويصلح لإنشاء منطقة ترفيهية وملاهى مائية ويخضع للاشتراطات المسطحات المائية.

وأفاد مصدر مطلع بالمحافظة أن كل الفرص الاستثمارية المتاحة لها التسعير الخاص بها، ويمكن استغلالها لإقامة مشروعات فى المجالات التنموية، بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وحدد التقرير الموقع الرابع بمنطقة العين السخنة، إذ تحتوى على 2 عين كبريتية، بمساحة57 فدانا، وتوفر قطاع السياحة إنشاء منتجع أو قرية سياحية إستشفايية بمنطقة السخنة ، وتخضع للاشتراطات الهيئة العامة للتنمية السياحية، بينما الموقع الخامس بالحيز العمرانى بمساحة 6 أفدنة، باشتراطات بناء تبلغ %50 وقيود ارتفاع 6 أمتار فقط ويتيح فرصة بناء منطقة سكنية ترفيهية.

وأفاد تقرير مكتب خدمة المستثمرين بأن الموقع السادس داخل الحيز العمرانى لمحافظة السويس ويطل على خليج السويس بمساحة 250 فدانا، وتوفر فرصة مشروع ترفيهى ( ديزنى لاند) أو إسكان متميز “مدينة سكنية متكاملة الخدمات” باشتراطات بنائية تصل إلى %70 وبقيود ارتفاع تصل إلى 16 مترًا.

بينما الموقع السابع بطريق السويس القاهرة منطقة امتداد عمرانى لإنشاء إسكان متميز، بمساحة124 فدانا، ويصلح لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات وتشمل اشتراطاتها نسبة بنائية تصل إلى %70 وقيود ارتفاع 16 مترًا.

وأوضح التقرير أن الموقع الثامن يتواجد بمنطقة وادى خجول بالعين السخنة بطريق القطامية، بجوار مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة السويس والمنطقة غير مرفقة، بمساحة 6 كيلو مترات، وتوفر فرصة إنشاء مدينة المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتخضع للإشتراطات المحددة بقوانين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لاسيما قيود الإرتفاع طبقا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.