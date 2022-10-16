محافظة السويس تطرح 6 فرص استثمارية أمام القطاع الخاص خلال أكتوبر الحالي

طرحت محافظة السويس عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة خلال أكتوبر الجاري، أمام المستثمرين والقطاع الخاص بإجمالي 1261 فدانا، تقام على 6 مواقع مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بالمحافظة أن الفرصة الاستثمارية بالموقع الأول تقام على مساحة ٧٤٠ فدانا، لإقامة مدينة صناعية استثمارية للصناعات المتوسطة، والموقع الثاني بمساحة ٦٤ فدانا تصلح مجمع أسواق حضارية، وتضم أكبر مجمع أسماك حضاري بشارع بورسعيد بالكورنيش القديم، أما الموقع الثالث يضم ١٥٠ فدانا متاح لإقامة مجمع سياحي ترفيهي على خليج السويس.

كما يتضمن الموقع الرابع بالعين السخنة، يقام علي 57 فدان لإقامة مركزا طبيا للاستشفاء بالمياه الكبريتية بالعيون، والموقع الخامس يقام ٦ فدان تصلح مول تجاري، بينما الموقع السادس تصل مساحته تبلغ ٢٥٠ فدانا لإقامة مشروع ترفيهي أو إسكان متميز.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في تصريحات سابقة إن محافظة السويس واحدة من أهم المحافظات التى تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار ومؤهلة لتكون بؤرة للاقتصاد القومى بمصر ، حيث إنها تمتلك 5 موانئ متنوعة هي ميناء السخنة والأدبية وبورتوفيق وميناء الزيتيات البترولي وميناء الصيد بالاتكة، مشيرا إلى أن السويس رائدة فى العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والبورسلين وعدد من الأنشطة الأخرى.