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محافظة الدقهلية: تغطية مصرف «منية سندوب» بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية

لمروره وسط القرية التى يبلغ سكانها 80 ألف شخص.
أحمد صبري 9:23 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 9:23 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن وزارة الري ستقوم  بتغطية مصرف منية سندوب بالمنصورة  بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية حيث تم التخصيص المالي له ، موضحا أنه سيتم مد مواسير بدلا من المصرف نظرا لمروره وسط القرية التى يبلغ سكانها 80 ألف شخص.

وكان الإعلامي أحمد موسي قد عرض تقريرا عن مشكلة مصرف منية سندوب الذي يلفب بمصرف الموت نظرا لقربه من الكثافة السكانية ووجوده على بعد 50 متر من مدرسة وأدي الى مصرع العشرات من الطلاب.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه يعمل في الفترة الحالية على إنشاء منظومة جديدة للقضاء على القمامة في المحافظة حيث تم التعاقد على 2000 صندوق قمامة جديد من النوع الحديث الذي يتم تفريغه آليا على عربات القمامة .

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بقلم أحمد صبري

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