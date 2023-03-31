محافظة الدقهلية تطرح إنشاء منتجع سياحي بمنطقة جمصة 13 أبريل

طرحت محافظة الدقهلية في مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمنطقة جمصة بهدف إقامة منتجع سياحي، والذي من المقرر أن يتم عقد جلسة المزايدة يوم 13 أبريل المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن محافظة الدقهلية طرحت مزايدة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنه لم يكن هناك إقبال من المستثمرين.

وأوضح أن المشروع يقع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل محافظة الدقهلية، والتي من أهمها إنشاء فندق سياحي بمنطقة النخيل ليكون على مساحة 2436 مترا مربعا.

وأوضحت المصادر أن المشروع سيكون بمقابل حق الانتفاع السنوي بنحو 585 جنيها للمتر سنويا، ليصل مقابل الانتفاع السنوي إلى 1.4 مليون جنيه، وبنسبة 10% سنويًا.

كما تضم الفرص الاستثمارية بالمحافظة إنشاء فندق خمس نجوم على مساحة 2919 مترا مربعا، وذلك بمنطقة العاشر من رمضان جنوب فندق الشرطة بمدينة جمصة.

كما تشمل الفرص الاستثمارية إقامة مجمع متكامل للمراكز التجارية والخدمية، على مساحة 24450 مترا مربعا بأرض الصوامع بشارع الجيش بالمنصورة، وذلك مقابل انتفاع سنوي قدره 1800 جنيه للمتر سنويا وبزيادة سنوية قدرها 10%.

كما تشمل الفرص الاستثمارية انشاء مستشفي خاصة بمدينة جمصة على مساحة 1950 مترا مربعا، بقيمة حق انتفاع سنوية تصل الى 300 جنيه للمتر المربع ستويا بزيادة سنوية 7% عن العشر سنوات الاولى، وزيادة سنويا 5% عن العشر سنوات التالية، و14% زيادة سنوية عن باقي مدة حق الانتفاع.

يذكر أن مدينة جمصة هي مدينة تابعة لمحافظة الدقهلية من ناحية إدراية، وتعتبر مصيفاً للمحافظة، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتقع على حدود مركز بلقاس الذي يعتبر من المراكز الزراعية القوية بسبب تنوع محاصيله.

وتعتبر هذه المدينة الامتداد والمستقبل الخاص بمدينة المنصورة، وتحديداً المنصورة الجديدة، ولعل أكثر ما يميزها هدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رماله، ويبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5كم² .

ويعتبر مصيف جمصة من المصايف المصرية ذات الأسعار المتوسطة والمناسبة للكثيرين، كما أنها تضم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا التي تهتم بالتعليم العالي. المنطقة الصناعية في مدينة جمصة صدر قرار باعتبار المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة جمصة، وتحديداً إلى الجنوب من الطريق الدولي الساحلي منطقة صناعية، والتي تمتد على مساحة ما يقارب من 727 فدانا.