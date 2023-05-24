محافظة الدقهلية تستهدف إنشاء وتجهيز وتشغيل وتسويق المركز التجاري لنادي الحوار

طرحت محافظة الدقهلية مشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل وتسويق المركز التجاري لنادي الحوار للألعاب الرياضية بنظام حق الانتفاع (BOT ) ، والذي من المقرر أن يتم انشائه على مساحة 3400 متر مربع.

وحسب مصادر كراسة شروط المشروع، فمن المقرر أن يقوم الفائز بالمشروع بانشاء وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة المشروع، وذلك لخدمة رواد النادي التي تتوافد على المركز التجاري وكذا خدمة مجتمع مدينة المنصورة، على أن يتم منح الانتفاع لهذا المشروع وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 .

ويشترط فيمن يتقدم لهذا المشروع أن يكون شركة ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وحسن سمعة وخبرة متميزة في ادارة الاستثمارات والمشروعات التجارية والخدمية من منشآت سياحية ومطاعم وكافتيرات وفنادق ومنتجعات سياحية وملاهي ومنشآت ترفيهية والمولات التجارية والمشروعات المماثلة.

كما أنه من المقرر أن يمنح الفائز بالمشروع حق ادارة وتشغيل وتسويق المركز التجاري لمدة 15 عاما وذلك في ضؤ القوانين والقرارات المنظمة، وسوف يقوم نادي الحوار للالعاب الرياضية بتسليم موقع المركز التجاري للفائر بالمشروع .

يذكر أن محافظة الدقهلية قامت بتأسيس نادي الجوار للالعاب الرياضية في عام 2002 بموقع متميز بكورنيش النيل بالمنصور بمنطقة المشاية، وتستهدف انشاء مركز تجاري وسياحي لخدمة رواد النادي ومدينة المنصورة.

واشترطت المحافظة، عبر كراسة الشروط، أن يكون التصميم المعماري متميز وجذاب ليكون واجهة حضارية تعكس عراقة وأصالة وتاريخ ومدينة المنصورة، ويما يمثل عنصر جذب سياحي واستثماري للمنطقة، كما يتلائم مع الانشطة التجارية والاستثمارية والسياحية المتعددة التي تتطلب التسويق الجيد لاستغلال المزايا التي يتمتع بها موقع المركز التجاري وليكون واجهة حضارية للارتقاء والنهوض بحركة الاستثمار والتجارة بالمنطقة.

وتم تحديد يوم 6 يونيه المقبل موعدا لجلسة الاستفسارات، على أن يتم عقد المزايدة يوم 10 يونيه أيضا.

كما يتم منح الفائز بالعطاء فترة تشغيل 15 عاما تبدأ من تاريخ نهاية فترة التجهيز والتأهيل ويمنح الفائز فترة أقصاها 8 أشهر لغرض انشاء وتجهيز وتأهيل المركز التجاري والتسويق للمشروع واستصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو استلام المركز أيهما لاحق، ولا يتم المحاسبة خلال فترة الانشاء.

وحددت محافظة الدفهلية نحو 250 ألف جنيه كمبلغ للتأمين وشرط للدخول للمزاد، إعملا لأحكام نص المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2018 وقرار وزير المالية رقم 312 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2019 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

وحسب الشروط المالية للمشروع، فمن المقرر أن يتم التزايد بناءا على أعلى قيمة مالية مقدمة، ويتم التزايد علنيا من خلال جولة أو عدة جولات للوصول لأعلى سعر مستوفي للشروط ( أعلى قيمة إيجارية سنوية يتم سدادها على دفعات ربع ستوية ) مقابل حق الاستغلال .

كما أن مقابل المدفوعات السنوية تسدد على اربعة أقساط متساوية ربع سنوية مقدما، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السنوية التي ستكون 5% سنويا تراكميا ابتداء من السنة الثانية.

كما يلتزم الفائز بالعطاء بسداد دفعة مقدمة من القيمة الايجارية وقدرها 10 مليون جنيه يتم سدادها على دفعتين، خلال 6 أشهر من رسو العطاء ، كما يلتزم بدفع 10 مليون جنيه قيمة أساسات قام بها نادي الحوار ولا يتم استردادها على أن يتم سدادها على اربع دفعات.