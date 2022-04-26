واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطه التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بكل القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامة منافذ السلع والخضراوات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير كل احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد “راشد” أن المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى انه تمت إقامة 20 منفذا بالوحدات المحلية لمراكز العياط ومنشأة القناطر والبدرشين واطفيح، حيث شملت اقامة 8 منافذ بمركز ومدينة العياط وهم بالوحدات المحلية برنشت وطهما والبليدة والمتانيا وميت القائد والناصرية والقطوري.

وفي مدينة اطفيح تمت اقامه 7 منافذ للخضروات والفاكهه بالوحدات المحلية الكداية والقبابات وكفر قنديل ومنيل سلطان وصول والبرمبل وبمقر المركز.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إقامة 4 منافذ بالمدينة والوحدات المحلية بالجلاتمه والمنصورية وابو غالب، كما تم اقامه منفذ ثابت بجوار ديوان عام مركز ومدينة البدرشين.

وفي نفس الاطار يشهد منفذ البيع بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر اقبال كبير من قبل المواطنين لما يطرحه من خضراوات وفاكهه (التجزئة بسعر الجملة).

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، مشيرا إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، وذلك على الأرقام التالية (35855722- 35863004 – 35869193 – 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على (01152860444 – 01016050453).