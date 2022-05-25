محافظة الجيزة : قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق في الهرم

قالت محافظة الجيزة إنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات من العاشرة مساء غد الخميس حتى السادسة صباح الجمعة، وذلك في مناطق (منشأة البكاري، الطوابق، المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية)، لافتة إلى أن ذلك يأتي فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظرا لحدوث تأكل به.

وأضافت المحافظة: ولتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بالمحطة ستضطر الشركة لقطع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات فقط، وذلك بدءا من غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً إلى صباح اليوم التالي (الجمعة) في تمام الساعة السادسة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه أثناء فترة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ (125).